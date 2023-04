Frühlingsschnee in höheren Lagen – Übers Wochenende gabs bis zu einem halben Meter Neuschnee Mit der Schneefallgrenze zwischen 800 und 1300 Metern sind in den zentralen und östlichen Alpen über das Wochenende 20 bis 50 Zentimeter Neuschnee gefallen. Simon Angelo Meier

Eingeschneit: Die Messstation und die Aussichtsterrasse auf dem Säntis-Gipfel sind in eine tiefe Neuschneedecke eingehüllt (17. April 2023). Foto: Webcam Säntis (Säntis-Schwebebahn)

Nach einem schneearmen Winter, der vielen Skigebieten hart zusetzte, hat es über das Wochenende in den zentralen und östlichen Alpen nochmals bis zu einem halben Meter Neuschnee gegeben. Dass die höchsten Schneestände jeweils erst im April gemessen werden, ist normal, da sich die Schneefälle der ganzen Wintersaison aufaddieren. So liegen in Davos zurzeit 1, 85 Meter, in Les Diablerets 2,8 Meter und in Zermatt eineinhalb Meter Schnee.

Vereinzelte Skigebiete wie Crans-Montana haben aufgrund der besseren Schneeverhältnisse in der zweiten Winterhälfte ihre Saison verlängert. Das Skigebiet wird die Lifte jetzt erst Mitte Mai abstellen. In der Jungfrau-Skiregion und dem Corvatsch laufen die Bergbahnen noch bis Ende April, in Andermatt, Zermatt, Engelberg, Adelboden und der Diavolezza bis Anfang Mai.

Zu spät geschneit: Beim Crap Sogn Gion – Plaun bei Laax sind die Schneeverhältnisse am Montag sehr gut. Die Skisaison ist aber bereits am Sonntag zu Ende gegangen (17. April 2023). Foto: Webcam Crap Sogn Gion Plaun (Flims Laax Falera)

Weisse Pracht: Die Gipfelstation des Aroser Weisshorns zeigt sich noch in tief winterlichem Gewand. Auch hier ist die Skisaison bereits am Sonntag zu Ende gegangen (17. April 2023). Foto: Webcam Arosa - Weisshorn (Arosa Lenzerheide)



Noch immer perfekte Schneeverhältnisse: Skifahrer neben der Bergstation Corvatsch auf 3303 Metern Höhe (17. April 2023). Foto: Webcam Corvatsch (Corvatsch Diavolezza Lagalb)

Weisse Wüste: Der Aletschgletscher von der Konkordiahütte aus gesehen. (17. April 2023). Foto: Webcam Konkordiahüte (Foto-webcam.eu)

Eingeschneites Wahrzeichen: Das Matterhorn und das darunterliegende Skigebiet Zermatt sind noch in eine tiefe Schneedecke gehüllt. Foto: Zermatt – Rothorn (Webtv.feratel)

