Dachsen gewinnt Gemeinde-Duell – «Es gab nur noch dieses Thema im Dorf» Das nationale Projekt «Coop-Gemeinde-Duell» ist zu Ende. Siegerin Dachsen erhält 1000 Franken. Gebracht hat der Wettbewerb dem Dorf aber etwas ganz anderes. Tanja Hudec

Gewinnerin dieses Jahr: Die Gemeinde Dachsen hat in ihrer Kategorie, die Dörfer bis 2000 Einwohner beinhaltet, die meisten Bewegungsminuten gesammelt. Foto: PD

Kurz vor Fristende forderte eine Aufschrift in der Badi Dachsen noch zu einer Tageswanderung nach Rheinau auf. «Die letzten Minuten zählen!», stand da. Die Organisatoren wollten nichts unversucht lassen, ihre Gemeinde zur bewegtesten der Schweiz werden zu lassen. Und der Effort zahlte sich aus: Dachsen hat am nationalen Wettbewerb Gemeinde-Duell von Coop in ihrer Kategorie gewonnen. Das Projekt, das 2005 vom Bundesamt für Sport ins Leben gerufen wurde, ist heute Teil von Schweiz.bewegt und verfolgt das Ziel, die Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren.