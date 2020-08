«Es gibt bereits viel Erfahrung mit der Technologie – die KVA Winterthur wäre nicht die erste, die umstellt»: Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) will die Regierung seiner Heimatstadt an den runden Tisch holen.

«Es gibt bereits viel Erfahrung mit der Technologie – die KVA Winterthur wäre nicht die erste, die umstellt»: Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) will die Regierung seiner Heimatstadt an den runden Tisch holen.

Herr Neukom, der Kanton möchte, dass Winterthur beim Ersatz der KVA-Ofenlinie 2 auf eine Technologie setzt, die es weltweit nur einmal gibt, in Hinwil. Der Winterthurer Stadtrat findet das zu riskant – verstehen Sie diese Argumentation?

Ich kann nachvollziehen, dass der Stadtrat und Stadtwerk nach den schlechten Erfahrungen mit dem Biorender-Projekt mit Investitionen in diesem Bereich vorsichtig sind. Die KVA Winterthur wäre aber nicht die erste Verbrennungsanlage, die auf den sogenannten Trockenaustrag umstellt. Im Gegenteil: Im Kanton Zürich hat die Mehrheit diesen Schritt schon vollzogen, nämlich die KVA Hagenholz Zürich, die KVA Horgen und die KVA Hinwil. Es gibt also bereits viel Erfahrung. Davon würde die KVA Winterthur profitieren. Die Pionieranlage der ZAV Recycling AG in Hinwil, welche die Schlacke der KVA verarbeitet, läuft seit Jahren stabil. Das technische und finanzielle Risiko ist überschaubar und vertretbar.