Kunstmuseum Winterthur – Es geht um Bullterrier und Rennpferde. Oder doch nicht? Das Kunstmuseum beim Stadthaus zeigt herausfordernde Video-Installationen der Turner-Preisträgerin Charlotte Prodger. Auch der Kritiker lag mit seiner Deutung daneben. Adrian Mebold

Die Künstlerin Charlotte Prodger, hier in einer Aufnahme von 2018, interessiert sich für formale Aspekte. Foto: Emile Holba

Charlotte Prodger ist 47-jährig und lebt in Glasgow. 2018 gewann sie den renommierten Turner Prize, 2019 vertrat sie Schottland an der Biennale in Venedig, und dieses Jahr erwarb der Kunstverein ihre Video-Installation «Statics». Nun sind ihre Werke in der Ausstellung mit dem vieldeutigen Titel «Blanks and Preforms» im Kunstmuseum beim Stadthaus zu entdecken.

Mit Charlotte Prodger hatten wir uns zu einem Gespräch im Museum verabredet. Der Fotograf und ich hatten eigentlich gehofft, sie zusammen mit einem Werk in der Ausstellung zu fotografieren. Doch sie wollte nicht. Ihre Arbeiten sollten sprechen, sagte sie. Doch diese von sich aus zum Sprechen zu bringen, erwies sich beinahe als noch schwieriger. Zudem hatte ich vieles, wenn nicht gar das meiste gründlich missverstanden.