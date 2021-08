Unternehmer gegen «Beobachter» – Es geht um die Ehre – und um ein Riesengeschäft Selfmade-Millionär Bernard Duzhmani wirft der Zeitschrift «Beobachter» in ganzseitigen Inseraten vor, ihn fertigmachen zu wollen, weil er aus dem Kosovo stamme. Was steckt dahinter? Rico Bandle

«Der ‹ Beobachter › hat mir alles kaputtgemacht»: Unternehmer Bernard Duzhmani in seinem Haus in Oftringen AG. Foto: Gerry Nitsch

Er scheint zu allem bereit. «Ich habe durch den ‹Beobachter›-Artikel so viel verloren, es ist mir kein Rappen zu schade, um meine Ehre zurückzugewinnen», sagt Bernard Duzhmani.

Vergangene Woche schaltete der Unternehmer in der «NZZ am Sonntag» und in «20 Minuten» ein ganzseitiges Inserat, in dem er ebenso ausführlich wie emotional seine Geschichte erzählte – und machte damit seinen Fall zum nationalen Gesprächsthema: «Mein Name ist Benard Duzhmani. Eigentlich Bernard. Das r ging bei der Einbürgerung verloren. Der Beamte hatte sich vertippt. Ein Konsonant für den besten Pass der Welt – das scheint mir bis heute ein fairer Preis zu sein, angesichts der Opfer, die auch meine Familie im Krieg zu beklagen hatte.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung