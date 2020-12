Die Serie: Nach dem Lockdown Infos einblenden

«Der Lockdown ist zwar Geschichte, das Virus ist es leider nicht.» Mit diesem Satz endet das Buch «Lockdown», in dem das Recherchedesk von Tamedia besonders exponierte Personen durch die erste Welle der Corona-Krise begleitet hat – von der Intensivpflegefachfrau bis zum Bundesrat. Das Manuskript wurde im Juli 2020 abgeschlossen, und weder die 14 Autorinnen und Autoren noch die Schlüsselpersonen des Buches konnten damals ahnen, in welchem Ausmass das Virus im Herbst und Winter das öffentliche und private Leben in der Schweiz wieder bestimmen wird.

Und doch, es ist passiert. Die zweite Welle ist gar schlimmer als die erste. Viel tödlicher. Und gut möglich, dass die Schweiz nach den Festtagen in eine dritte Welle schlittern wird. Wir haben deshalb viele unserer Schlüsselpersonen wieder kontaktiert und sie befragt, wie sie durch die letzten Wochen und Monate gekommen sind und was sie dabei über sich selbst und die Schweiz gelernt haben. Hinzugefügt haben wir Auszüge aus dem Buch.

Zwischen Weihnachten und den ersten Tagen im neuen Jahr erscheinen dazu folgende Beiträge: