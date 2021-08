Warum werden Menschen wütend, wenn sich der Geschmack ihres Lieblingsprodukts verändert – wie letzthin bei der Coke Zero? Was macht eine Erfolgsrezeptur aus? Der Ernährungspsychologe Klaus Dürrschmid erklärt es.

Das Produkt sollte einen spontan überzeugen, also gleich beim ersten Mal so gut schmecken und riechen, dass man mehr davon möchte. Darüber hinaus muss es sich aber auch langfristig bewähren, das heisst: Wenn man mehr davon zu sich nimmt, darf kein schlechter Nachgeschmack zurückbleiben, es darf keine Aversion entstehen – und keine Langeweile.

Wie verhindert man Monotonie im Gaumen und auf der Zunge?

Das erfordert sensorische Komplexität, der Geschmack sollte also über süss oder sauer hinausgehen. Das gilt auch für die Textur: Wenn etwa beim Konfekt erst das Klebrige, dann etwas Schmelzendes, dann knackende Schokolade kommt und in der Mitte eine Nuss, dann passiert da einiges im Mund. So etwas merken sich die Konsumentinnen und Konsumenten.