Jungkunst in Winterthur – «Es gibt einen grossen Trend hin zur Malerei» An der Jungkunst sind an vier Tagen 25 junge Kunstschaffende aus der ganzen Schweiz zu entdecken. Helmut Dworschak

Das OK der Jungkunst im Juni 2022. Sitzend, Dritte von links: Co-Präsidentin Andrina Keller; Dritte von rechts: Co-Präsidentin Livia Berta. Stehend, Sechster von rechts: Mitgründer Martin Landolt. Foto: Andrea Stanice

Am Donnerstag startet in der Halle 53 die 16. Ausgabe der Jungkunst. Eine Woche vor Beginn beantwortet Livia Berta (32) gerade für zwei Stunden im Büro die Mails, bevor sie sich wieder an den Aufbauarbeiten in der Halle beteiligt. Berta ist Co-Präsidentin des Vereins und im OK der Jungkunst für Medien und Kommunikation zuständig. Gern liefert sie einige Zahlen zur Ausstellung, für die eine Fläche von 6000 Quadratmetern zur Verfügung steht.