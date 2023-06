Schulleiter in Turbenthal – «Es gibt heute mehr Familien mit Problemen» Beat Spaltenstein wird nach 37 Jahren in der Sekundarschule Turbenthal pensioniert. Er sagt, warum der Druck auf Lehrpersonen gestiegen ist und wie es gelang, dass seine Schule im Kanton als vorbildlich gilt. Rafael Rohner

«Die Wandtafel wird trotz Digitalisierung bleiben», Schulleiter Beat Spaltenstein in der Sekundarschule Turbenthal-Wildberg. Foto: Seraina Boner

Dieser Text beginnt mit der bald 95-jährigen Mutter von Beat «Spalti» Spaltenstein. In einem Brief an die Redaktion schreibt sie in akkurater Handschrift, dass ihr Sohn Beat diesen Sommer als Schulleiter in Turbenthal pensioniert werde. Erst kürzlich sei die Schule «von oben» bewertet worden, «alles Bestnoten». «Vielleicht können Sie auch einmal über so etwas schreiben.»