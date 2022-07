Sommerferien in und um Winterthur – Es gibt ihn noch, den Ferienjob! Keine Lust auf Dolce Vita? Ob für Geld, Gratistickets oder ein gutes Gewissen – es gibt viel zu tun für Daheimgebliebene. Sieben Ideen für einen Sommerjob. Delia Bachmann Deborah von Wartburg Fabienne Grimm Michael Graf Hannes Boos

Für alle, die in den Ferien nicht nur heisser Luft nachjagen, sondern eine sinnvolle und bezahlte Tätigkeit suchen, haben wir die spannendsten Ferienjobs zusammengestellt. Illustration: Ruedi Widmer

Plötzlich sind sie da, die grossen Sommerferien. Während die einen Schulgspäändli schon am Strand an der Sonne brutzeln, stehen andere in der Badi-Beiz an der Fritteuse oder verkaufen Glace. Wer noch keinen Sommerjob ergattert hat, muss den Kopf nicht in den Sand stecken. In der Region gibt es auch jetzt noch eine schöne Auswahl an Ferienjobs. Und sonst: Rasenmähen für die Nachbarn oder Fensterputzen bei den Grosseltern geht immer.