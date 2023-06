Globetrotter-Chef im Interview – «Es gibt kein Menschenrecht auf billige Reisen» André Lüthi kritisiert die Preispolitik der Reiseveranstalter und knöpft sich damit die eigene Branche vor. Billigangebote führten dazu, dass sich die Konsumenten an Tiefstpreise gewöhnten. Jon Mettler Adrian Moser (Fotos)

Globetrotter-Chef André Lüthi spricht sich für eine freiwillige CO₂-Abgabe auf Flugtickets aus. Foto: Adrian Moser

Reiseunternehmer André Lüthi ist bekannt dafür, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt. Zuletzt lieferte er sich einen öffentlichen Schlagabtausch mit zwei ehemaligen Konzernchefs von Konkurrent Hotelplan. Der grosse Reiseveranstalter bot in Inseraten eine Reise nach Marsa Alam in Ägypten ab 719 Franken an – inklusive Flug, Fünfsternhotel und Halbpension. In den sozialen Medien kritisierte Globetrotter-Chef Lüthi diesen Tiefstpreis heftig.