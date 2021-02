Frauenstimmrecht in Winterthur

Ratspräsidentin Sibyll Kindlimann (FDP) an der Sitzung vom 11. Mai 1987.

50 Jahre Frauenstimmrecht – was denken Sie, wenn Sie das hören?

Das erinnert mich an meine Kindheit. Ich bin mit drei älteren Brüdern im Glarnerland aufgewachsen und musste meinen Weg finden. Meine Eltern waren grosszügig und ermöglichten mir eine gute Ausbildung. Doch einmal im Jahr merkte ich, dass ich weniger Rechte hatte als meine Brüder: an der Glarner Landsgemeinde. Da durften meine Brüder wie alle Buben in den Ring. Die Mädchen mussten draussen bleiben.