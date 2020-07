Poetry Slam Show in Winterthur – «Es gibt keinen falschen Weg, eine Frau zu sein» Anna Rosenwasser ist Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz. Drei Jahre lang hat sie in Winterthur gelebt und tritt am Donnerstag an der Nebeneinander Poetry Slam Show ans Mikrofon. Elena Willi

Als Slampoetin steht Anna Rosenwasser in der Badi Wolfensberg erst zum dritten Mal auf der Bühne. Bild: Enzo Lopardo

Anna Rosenwasser, am 30. Juli nehmen Sie an der Nebeneinander Poetry Slam Show in der Badi Wolfensberg teil. Gibt es eine Botschaft, die Sie mit Ihren Auftritten vermitteln wollen? Für mich sendet schon die Person, die auf der Bühne steht eine Botschaft: Ich bin eine queere, junge Frau, die an diesem Abend in ein Mikrofon sprechen kann.

Und damit senden Sie welche Botschaft? Ich möchte die Freude daran zeigen, dass «Geschlecht» ganz unterschiedlich ausgedrückt werden kann. Damit möchte ich verspielt umgehen, das Ganze aber auch von einer politischen Seite beleuchten. Mir ist es wichtig, den Leuten die Themen Geschlecht, Sexualität und Feminismus zugänglich zu machen, auf eine nicht akademische Weise. Dabei erzähle ich Anekdoten, positive wie negative. Aber am Ende will ich einen positiven Zugang zu diesen Themen schaffen. Und vor allem will ich sie enttabuisieren.

Sie sprechen die Geschlechter an. Was halten Sie von Kategorien wie «Mann», «Frau», «Lesben» oder «Schwule»? Da gibt es, glaube ich, ein grosses Missverständnis. Die Kategorien müssen nicht verschwinden, aber wir müssen ihre negativen Aspekte anerkennen, wenn sie zu eng gefasst werden. Es geht nicht darum, dass man sich nicht als «Mann» oder «Frau» bezeichnen soll. Aber man soll alle Freiheiten haben, zu sein, wie man möchte, innerhalb und ausserhalb der Kategorien. Ich finde es zum Beispiel schön, mich eine Frau zu nennen.

Warum? Es ist ein schönes Gefühl. Wir Frauen haben eine bestärkende Geschichte, die mit viel Solidarität und Verbundenheit einhergeht. Davon möchte ich sehr gern ein kleiner Teil sein.

Sie sind Geschäftsführerin der Lesbenorganisation Schweiz (LOS). Sind Sie durch Ihre Arbeit ein Teil dieser Geschichte? Ich glaube, man kann schon ein Teil davon sein, wenn man jemanden, der einen sexistischen oder homophoben Kommentar macht, korrigiert. Natürlich habe ich aber seit den drei Jahren, die ich bei der LOS arbeite, mehr Möglichkeiten, ein Teil dieser Geschichte zu sein.

Würden Sie sagen, dass Sie bei der LOS ihren Traumjob gefunden haben? Als Kind wollte ich eigentlich Schriftstellerin werden, aber das hat mir mein Primarlehrer ausgeredet. Der Job sei zu unsicher, ich solle lieber Journalistin werden. Das sei sozusagen die bezahlte Version einer Schriftstellerin (lacht). Durch die Arbeit bei der LOS habe ich aber gemerkt, dass ich die Leute nicht nur schreibend, sondern auch als Rednerin erreichen kann.

Ihre Stärken sind also Reden und Schreiben? Tatsächlich habe ich viele Kindheitserinnerungen daran, dass mir gesagt wurde, ich spreche zu viel und zu schnell. Deshalb hatte ich mir das etwas abtrainiert, aber ich habe gemerkt, dass ich einfach viel zu sagen habe. Für mich ist es jedes Mal ein kleiner rebellischer Akt, wenn ich irgendwo in ein Mikrofon sprechen kann.

Wissen Sie schon, worum es in Ihren zwei Texten für die Poetry Slam Show in Winterthur gehen wird? Ich habe sie noch nicht geschrieben. Die besten Texte passieren einfach, dann setzt man sich hin und schreibt, egal, was man sonst zu tun hätte. Meine Erfahrungen als Slammerin sind aber noch sehr gering. Bis jetzt habe ich zweimal an einer Show teilgenommen, Winterthur ist erst das dritte Mal. Um ehrlich zu sein, habe ich mich bei meinen ersten Versuchen auch überhaupt nicht wohl gefühlt.

Was bringt Sie dazu, trotzdem in Winterthur teilzunehmen? Zum einen bedeutet mir diese Stadt viel, weil ich hier gute Freundinnen habe und drei Jahre hier gelebt habe. Zum anderen ist die Nebeneinander Poetry Slam Show ein spezielles Format. Die Organisatorinnen schauen darauf, dass das Line-up vielfältig ist, und es gibt keine Bewertungen. Am Ende sind alle Siegerinnen und Sieger.

Verlieben Sie sich manchmal in Ihre eigenen Texte? Ja, und manchmal entliebe ich mich auch wieder. Spannenderweise gibt es Texte, die mir beim Vorlesen mehr bedeuten als in geschriebener Form. Wenn man etwas aufschreibt, kann man es von sich wegschreiben und es ablegen. Beim Vorlesen ist das nicht so, dann ist man näher dran.

Wie sind Sie zum Schreiben gekommen? Meine Eltern behaupten, dass ich schon geschrieben habe, bevor ich es in der Schule gelernt habe, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Mit acht habe ich begonnen, Tagebuch zu schreiben, und später hatte ich einen privaten Blog mit wenigen Lesern. Schon früh haben mich alle darin bestärkt, dass ich gut schreiben kann. Dadurch wurde ich selbstbewusster. Das wünsche ich jedem, in seinen Talenten bestärkt zu werden, egal, was es ist.

Dieses Selbstbewusstsein hat Sie weit gebracht, neben ihrem Job bei der LOS veröffentlichen Sie monatlich vier Kolumnen. Worauf können sich Ihre Leser künftig freuen? Gerade bin ich in drei Buchprojekte involviert. Eines kommt zum Jubiläum des Frauenstimmrechts heraus, darin habe ich einen Text geschrieben. Im zweiten geht es um Sex in der Queer-Szene. Und das dritte ist ein Buch, das aus einer Sammlung meiner eigenen Texte bestehen wird. Thematisch habe ich mich aber noch nicht ganz festgelegt.

Nun haben Sie schon viel gesagt und geschrieben. Gibt es trotzdem noch viel zu sagen? Auf jeden Fall. Manche Dinge muss man immer wieder wiederholen, um zu kompensieren, dass sie so oft falsch gesagt wurden.