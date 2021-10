Andy Hunter mischt gerade den Online-Buchhandel in den USA auf. Er will kleine Läden retten – mit einem Geschäftsmodell, das auch für die Schweiz interessant sein könnte.

Andy Hunter, wie sehr schadet Amazon dem Buchhandel?

In Amerika werden 6 von 10 Büchern über Amazon verkauft. Sie haben also 60 Prozent Marktanteil. Ich weiss, dass man E-Commerce nicht bekämpfen oder aufhalten kann. Im Gegenteil, pro Jahr wächst er weltweit um 10 bis 13 Prozent. Aber die kleinen Buchhandlungen wurden durch die Covid-19-Krise existenziell bedroht. Also habe ich die Plattform Bookshop.org gegründet, bei der man zwar online einkauft, aber gleichzeitig lokale, unabhängige Buchhandlungen unterstützt.