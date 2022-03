Frühlingstipp für Skifreaks – Es gibt keinen Run auf Andermatts schwarzen Diamanten Der Gemsstock ist für ambitionierte Pisten- und Variantenfahrer eine Topadresse mit nostalgischem Charme. Das wird sich nicht so schnell ändern. Beat Eichenberger

Der ehemalige Skirennfahrer Bernhard Russi ist einer der berühmtesten Andermatter. Zu seinen Ehren wurde eine der längsten Abfahrtsstrecken der Schweiz «Bernhard-Russi-Run» getauft. Sie ist mit sechs Kilometern nicht nur lang, sondern auch ganz schön steil. Foto: Martin Wabel

Über einen wuchtigen Bergsockel mit Bannwald und Lawinenverbauungen, die wie Zahnspangen am Hang kleben, schwebt die betagte Gondel in die Höhe. Man erblickt den weiten Kessel der Gurschenalp und die felsigen Hänge unter dem wolkenverhangenen Gipfel.

Auf dem Gemsstock, 2961 Meter über Meer, bietet sich heute kein umwerfendes Bergpanorama – aber das kümmert die Skifreaks nicht: «Vas-y!», feuert ein französischer Freerider seinen Kollegen an. Sie haben im März eine Abwechslung zum Ski-Eldorado Chamonix gesucht und sind in Andermatt UR gelandet.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Der Gemsstock war schon immer ein spezieller Berg, ein schwarzer Diamant», sagt Pisten- und Rettungschef Carlo Danioth in der SOS-Station auf Gurschen. Und er ist das schneesichere Wahrzeichen Andermatts für passionierte Wintersportler. Dank der Lage an der Wetterscheide des Gotthardmassivs bringen sowohl Süd- wie Nordstaulagen viel Schnee; bis zu 15 Meter kommen so pro Saison auf dem Gipfel zusammen.

Viel Schnee von Süden wie von Norden: Der 2961 Meter hohe Gemsstock ist schneesicher. Foto: Valentin Luthiger

In dichtem Nebel tasten sich die Skiläufer durch die engen Kehre des Einstiegs, dann trennen sich die Pisten: Über den Gurschengletscher führt eine steile schwarze Piste, der «Russi-Run», vertikal versetzt ins Tal – ein Hochgenuss für sportliche Fahrer. Auf der roten «Sonnenpiste» geht es lockerer unterhalb der Nordflanke zwischen Gemsstock und Chastelhorn zum St.-Anna-Firn und über hübsche Hänge, Mulden und Querungen oberhalb des Felsentals Richtung Mittelstation.

Die Geissgratflanke verspricht vorzügliche Abfahrten

Perfekte Bedingungen auf der «Sonnenpiste» unterhalb der Gemsstock-Nordflanke. Foto: Valentin Luthiger

50 Höhenmeter unterhalb des Gipfels verzaubert die Sonne die offene Bergwelt. Die Pistenverhältnisse sind bis in den Frühling hinein noch hervorragend. Im sanfteren Gelände der Gurschenalp, von einem Sessellift erschlossen, erholen sich die Beine. Doch da lockt noch der steile Lutersee-Schlepplift, der an der Flanke des Geissgrats vorzügliche Abfahrten verspricht.

«Der Gemsstock war schon immer ein spezieller Berg, ein schwarzer Diamant»: Pisten- und Rettungschef Carlo Danioth. Foto: Valentin Luthiger

«Um den Gletscherschwund beim Einstieg am Gipfel zu bremsen, haben wir schon vor Jahren Teile des Eises im Sommer mit Vlies abgedeckt», erzählt Carlo Danioth. Schwieriger sei die Situation beim St.-Anna-Firn, dessen Tage wohl bald gezählt sind. An vereinzelten neuralgischen Stellen ermöglicht Snowfarming mit abgedeckten Schneedepots eine frühzeitige Pistenaufbereitung. Und dank technischer Beschneiung ist heute auch die Talabfahrt bis Andermatt jederzeit gesichert – ab dem Gipfel eine lange, rasante Fahrt über 1500 Höhenmeter.

Doch der Berg hat noch einiges mehr zu bieten: kaum ein Hang abseits der gesicherten Pisten, der nicht verspurt ist. «Der Gemsstock kann mit den besten Freeride-Hotspots der Welt mithalten», bestätigt Skischulleiter Fränggi Gehrig. Beliebte Routen führen etwa von der Sonnenpiste aus ins Felsental, hinter der Gipfelflanke westlich in Richtung Guspis bis Hospental oder über die rückwärtigen Südosthänge zur Unteralp. Aber: «Wie überall abseits der Piste muss man den Berg, die Verhältnisse und das Wetter sehr gut kennen oder mit Ski- und Bergführer fahren», rät Gehrig.

Als Gemsstock-Fan outet sich beim Après-Ski auch Jean-Yves Blatt, General Manager des The Chedi: «Wenn ich mal Zeit habe, fahre ich dort Ski», sagt der einstige Skirennläufer aus Rougemont VD, der vor zwei Jahren zum «Hotelier des Jahres» gekürt wurde. Seit sechs Jahren leitet er das hochgelobte Luxushotel, das Andermatts Tourismus in neue Sphären hievte.

Im The Chedi berät ein Ski-Butler die Gäste

«Zwei Drittel unserer Wintergäste sind Schneesportler», sagt Blatt. Ein hauseigener Ski-Butler kümmert sich um das Material der Klientel und berät sie. Viele wählen die von neuen Anlagen erschlossenen Sonnenhänge vom Gütsch über den Schneehühnerkopf bis zum Oberalppass mit Verbindung nach Sedrun. Ambitionierte Fahrer jedoch holen sich ihren Kick am Gemsstock – «diese Auswahl von zwei unterschiedlichen Skigebieten ist die Stärke Andermatts», bestätigt Tourismusdirektor Thomas Christen.

Blick auf das verschneite Andermatt und das Luxushotel The Chedi (Bildmitte). Heinz Baumann

Die von Investor Samih Sawiris ins Rollen gebrachte touristische Transformation Andermatts mit The Chedi, dem Ausbau des Skigebiets und dem Feriendorf Reuss hat den Gemsstock noch nicht erreicht. Der Berg behält seinen nostalgischen Charme. Vor 30 Jahren zuletzt modernisiert, schaffen die Kabinen in der ersten Sektion gerade mal 60, in der zweiten Sektion 80 Personen pro Fahrt in die Höhe. Deshalb sind die Pisten nie überfüllt, dafür gibt es ab und zu Wartezeiten.

Auch wenn einstige Ideen wie eine neue Gondelbahn durch das Frankental auf den Gipfel oder quer über Andermatt zwischen Nätschen und Gurschen ad acta gelegt wurden: Der Gemsstock hat Potenzial. Ein Gipfelrestaurant und eine leistungsfähigere Bahn könnten den Berg als Ausflugsziel aufwerten. «Rein unternehmerisch müsste man in diese Richtung denken, doch das würde den Spirit des Berges massiv verändern», räumt Tourismusdirektor Christen ein.

Wahrscheinlich wird erst einmal der betagte Lutersee-Schlepplift durch eine neue Sesselbahn ersetzt. Und bei der Mittelstation auf Gurschen könnte dereinst das Restaurant modernisiert werden. Für die ganz grossen Gästefrequenzen, so hält die Betriebsgesellschaft Andermatt Swiss Alps fest, sei der Gemsstock aber aktuell nicht geeignet – dazu habe man das Gebiet zwischen Andermatt und Sedrun entwickelt.

Auch gut, denn das Image als sportliches Skigebiet für Insider steht Andermatts schwarzem Diamanten hervorragend.

Skisaison bis 18. April, Gemsstock bis 1. Mai, andermatt-sedrun-disentis.ch; andermatt.ch

Die Reise wurde unterstützt von The Chedi Andermatt, thechediandermatt.com

Fehler gefunden?Jetzt melden.