China-Bausteine in Winterthur – Es gibt nicht nur Lego Der Seemer Patric Gnepf hat einen Webshop für Spielsteine gegründet, die nicht alle den Namen Lego

tragen. Er importiert direkt aus China und träumt von einem Pop-up-Store. Michael Graf

Patric Gnepf in seinem Kreativraum mit Bau-Sets der chinesischen Marke Wange. Foto: PD

«Klemmbausteine» verkaufe er, sagt Patric Gnepf. Doch was um Himmels willen ist ein Klemmbaustein? «Lego baut Klemmbausteine», sagt Gnepf. «Aber es gibt eben nicht nur Lego.» In China, wo auch viele der Original-Lego-Steine gefertigt werden, bieten inzwischen gegen 20 Konkurrenten eigene Sets an: Hochhäuser, Schiffe, Rennautos, Brücken und vieles mehr. Markenrechtlich ist das nicht verboten, solange es keine genauen Kopien sind. In der Schweiz findet man Hersteller wie Wange und Xingbao dennoch nicht in den Läden, man muss sie direkt aus China bestellen.