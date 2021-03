Ausbau Kläranlage Aadorf – Es gibt noch viel zu tun auf der Kläranlage Eineinhalb Jahre ist es her, dass der Ausbau der Aadorfer Kläranlage begonnen hat. Jetzt sieht sie von aussen praktisch fertig aus. Doch der Schein trügt. Fabienne Jacomet

Die Kläranlage Aadorf aus der Luft. Das rechteckige Becken rechts sowie das Gebäude darüber sind neu. Foto: Madeleine Schoder

Vor etwas mehr als einem Jahr standen auf dem Gelände der Aadorfer Kläranlage noch Baukräne, und man blickte in eine tiefe Grube in der Erde. Mittlerweile hat sich viel getan. Es entstanden neue Becken und ein neues Gebäude. Von aussen macht die Anlage gar den Anschein, als könne sie jeden Moment eingeweiht werden. Doch im Inneren sind die Arbeiten noch in vollem Gange.

Der Rohbau ist bereits abgeschlossen und wurde zusammen mit der Gemeinde abgenommen. «Wir sind trotz Corona im Plan, das ist erfreulich», sagt Bruno Lüscher, Präsident der Baukommission, an einer Medienorientierung am Dienstagmorgen. Es habe nicht mehr als zwei Wochen Verzögerung gegeben. «Das Wetter hat auch mitgespielt.» Momentan sei nur ein Sauerstofftank in Verzug, weil die Spitäler Vorrang hätten.