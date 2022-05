Am Anfang ist alles noch heiss – aber was kommt nach der Phase der akuten Verliebtheit?

Am Anfang ist alles noch heiss – aber was kommt nach der Phase der akuten Verliebtheit?

Frau Röder, Ihr neues Buch heisst «Der kleine Sexretter» – steht es so schlecht um den Geschlechtsverkehr?

Sexprobleme sind weiter verbreitet, als manche denken. Ich habe als Paartherapeutin rasch gemerkt, dass ich Beziehungen nicht unabhängig von der Sexualität betrachten kann, ich muss auch unter die Bettdecke schauen. Dabei wurde mir immer klarer, wie gross die Not in den Schlafzimmern ist. Dieses Leiden zieht sich quer durch die Generationen, sexuellen Orientierungen und Schichten – wobei ich in meinem Buch in erster Linie von heterosexuellen Langzeitpaaren ausgehe.