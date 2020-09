Verbandsführung in der Kritik Infos einblenden

In den letzten Tagen haben diverse aktive und ehemalige Rhythmische Gymnastinnen, Trainer, Eltern und Funktionäre einen Online-Fragebogen erhalten. Mit dieser Untersuchung durch die Zürcher Anwaltskanzlei Pachmann will der Zentralvorstand des Schweizerischen Turnverbandes die gravierenden Vorfälle im Nationalkader der Rhythmischen Gymnastik aufklären.

Ein an einen Trainer adressierter Fragebogen liegt vor. Darin werden viele relevante Bereiche angesprochen, etwa die Förderstruktur im Verband, das Verhalten von Trainern – und nicht zuletzt das Thema Essstörungen und Verletzungen. Alles gut also? Nicht, wenn es nach Elisabeth Gehrig-Bossi geht. Die Präsidentin des RLZ Biel und Region befürchtet, dass der Verband mit dieser umfassenden Untersuchung vor allem eines will: vom eigenen Versagen ablenken. Denn: Zum Verhalten der Entscheidungsträger werden lediglich zwei Fragen gestellt.

Elisabeth Gehrig-Bossi, die Präsidentin des RLZ Biel und Region, wies schon vor Monaten auf Missstände hin. Foto: zvg

Zur Erinnerung: Gehrig-Bossi wandte sich bereits im Februar mit einem Dossier an die Geschäftsleitung des STV, in dem sie auf gravierende Verfehlungen im Nationalkader hinwies. Der Verband beauftragte danach eine Rechtsanwältin damit, die Vorfälle abzuklären. Dabei handelte es sich um ein ehemaliges Mitglied des STV-Zentralvorstandes. Schliesslich liess der STV ein weiteres Gutachten durch Dr. Urs Reinhard erstellen, der die unabhängige Meldestelle von Swiss Olympic leitet. Aber: In dieser Funktion darf er nur für Swiss Olympic, die Stiftung Schweizer Sporthilfe und Mitglieder der Disziplinarkammer für Dopingfälle arbeiten. Das Gutachten für den STV erarbeitete Reinhard unabhängig von seiner Tätigkeit für Swiss Olympic.

Gehrig-Bossi sagt: «Uns wurde ohne weitergehende Begründung lediglich mitgeteilt, dass im Rahmen der beiden Untersuchungen keine Verfehlungen vonseiten des STV festgestellt werden konnten.» Als diverse Medien im Juli publik machten, wie junge Frauen im Nationalkader über Jahre gepeinigt wurden, entliess der STV dann aber die Nationaltrainerinnen und suspendierte den Chef Spitzensport, Felix Stingelin.

Bis im November soll die externe Untersuchung abgeschlossen sein. In einer Medienmitteilung kündigte STV-Zentralpräsident Erwin Grossenbacher «eine Gesamtanalyse der Sportart» an. Gehrig-Bossi befürchtet, dass damit sogar die Rhythmische Gymnastik als Spitzensport abgeschafft werden könnte. Dem gegenüber stehen die Investitionen des STV. So wird der Zentralvorstand demnächst eine verbindliche Absichtserklärung für den Bau einer Halle in Biel unterzeichnen. Und er hat den Auftrag gegeben, ein neues Trainerteam für das Nationalkader zusammenzustellen. Ruhe dürfte gleichwohl nicht so rasch einkehren. (rst)