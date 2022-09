Pfadi holt ersten Sieg – Es hätte auch einfacher laufen können Pfadi Winterthur und St. Otmar St. Gallen lieferten sich einmal mehr ein offenes Spiel. Am Ende gabs vor 1200 leidenden Zuschauern in der Axa-Arena den richtigen Sieger. Urs Stanger

Vieles ist neu bei Pfadi: So auch das Zusammenspiel zwischen Dominik Ruh und Kreisläufer Eduardo Mendonça. Madeleine Schoder

Wie eng verlief letzte Saison doch dieser Playoff-Viertelfinal. Drei jener fünf Spiele waren mit einem Tor Differenz ausgegangen. Jetzt, beim ersten Wiedersehen seit den Treffen im Frühling lieferten sich Pfadi und St. Otmar die nahtlose Fortsetzung. Wieder nur ein Tor Differenz, wieder siegte die Heimmannschaft.

Dass in dieser zweiten Runde der neuen Meisterschaft die Winterthurer als Gewinner vom Feld gingen, hatte seine Richtigkeit. Denn sie waren dann doch den Hauch besser, und sie lagen nach dem 7:8 nur noch einmal (beim 17:18) in Rückstand. Die ersten zwei Punkte der Saison hatten sie sich insgesamt verdient.

Aber sie hätten sie auch einfacher einfahren können, mit weniger Nervenspiel für sich und die Anhängerschaft. Dreimal war die Chance da, sich Distanz zu verschaffen.

Verpasste Gelegenheiten

Chance 1: Beide Mannschaften versenkten – was selten genug vorkommt – ihre ersten acht Angriffe ohne Fehlversuch. Den ersten Fehler des Gegners bestrafte Cédrie Tynowski im Konter zum 9:8, zur ersten Führung Pfadis. Anschliessend wars zu Ende mit der reinen Weste. Die St. Galler schnitzerten, die Winterthurer auch. Weil Pfadi aus den folgenden elf Angriffen nur drei Tore erzielte, war die grosse Gelegenheit dahin, sich deutlich Luft zu verschaffen. Immerhin hielt sich der Schaden in Grenzen, noch immer führte man 12:11.

Chancen 2 und 3: Aus dem 17:14-Vorsprung gleich nach der Pause wurde nach vier Fehlwürfen in Serie ein 17:18. Pfadis Antwort kam sofort und innerhalb von sieben Minuten mit dem 23:18. Der Punkt war jetzt gekommen, den Match zu entscheiden. Doch wieder stockte die Quote, und die St. Galler waren mit dem 23:21 zurück im Spiel.

Sie blieben es bis zum Schluss. In den letzten sechs Minuten fielen nur noch zwei Tore, beides Mal waren die zwei besten Skorer dafür zuständig: Arsenije Dragasevic, der 20-jährige Shooter Pfadis, erhöhte in der 58. Minute auf 29:27, wenig später verkürzte Ariel Pietrasik, der bei 20 Würfen 16 Treffer für St. Otmar verbuchte, auf 29:28. Daran änderte sich nichts mehr.

Ein Unentschieden drohte

Pfadi hatte die Chance zum letzten Angriff, doch der gute Kreisläufer Eduardo Mendonça wurde mit einem Stürmerfoul zurückgepfiffen. St. Otmar erhielt 18 Sekunden vor Ende nochmals den Ball, Pfadi drohte ein Unentschieden. Aber mehr als ein Freiwurf in letzter Sekunde von Pietrasik, den Torhüter Dennis Wipf hielt, schaute nicht heraus. Es war eine Schlussphase, die auch hektisch wurde, weil das Spiel den zwei jungen Schiedsrichtern je länger desto mehr entglitt. Sie fällten auf beiden Seiten mehrmals nicht immer die richtigen Entscheidungen.

«Vor dem Spiel hätte ich einen Sieg mit einem Tor Differenz genommen», erklärte Pfadis Trainer Goran Cvetkovic. Nachträglich musste auch er feststellen, dass es einfacher hätte gehen können. Nicht selten standen vier Spieler auf dem Feld, die höchstens 20 Jahre alt sind. Drei davon, Dragasevic, Alessio Lioi und Dominik Ruh, prägten an der Seite von Spielmacher Kevin Jud den Aufbau. Sie lösten ihren Job grundsätzlich ordentlich solid. «Sie wachsen mit jedem Spiel. Das ergibt im Verlauf der Saison mehr Optionen», sagte Cvetkovic.

Wie schon bei der Startniederlage in Kriens bestätigte sich, dass die Verteidigung 2022/23 mehr drauf hat als jene der vergangenen Saison. Dies zeigte sich besonders zwischen dem 17:18 und 23:18 sowie an den elf technischen Fehlern, die man beim Gegner verursachte. Keinen guten Tag erwischte Admir Ahmetasevic, der neue Torhüter. «Sobald er gleich am Anfang mal drei Paraden macht, wird er im Spiel sein», ist Cvetkovic überzeugt. Gegen die St. Galler brauchte es Dennis Wipf, der ab der 8. Minute zum Einsatz kam und allein bis zur Pause acht Bälle abwehrte. Neben Dragasevic, Jud, Tynowski und Abwehrmeister Viran Morros war er einer von Pfadis Schlüsselspielern.

Die zwei ersten Punkte der Saison sind im Trockenen. Das ist wichtig für eine Mannschaft, die einen massiven Umbruch hinter sich hat und – einmal mehr – nicht in Bestbesetzung antritt. Gelingt am Donnerstag beim BSV Bern die Bestätigung, wäre der Einstieg trotz der Startniederlage in Kriens sehr zufriedenstellend.

Pfadi – St. Otmar St. Gallen 29:28 (16:14) Infos einblenden Axa-Arena. – 1200 Zuschauer. – SR Hardegger/Hardegger. – Torfolge: 0:1, 7:8, 10:8, 12:11, 14:11, 16:14; 17:14, 17:18, 23:18, 23:21, 25:23, 25:25, 27:27, 29:27, 29:28. – Strafen: je 2-mal 2 Minuten (60. Platzverweis für Cordas/Trainer St. Otmar). Pfadi: Ahmetasevic (8. bis 48. und ab 54. Wipf/14 Paraden); Tynowski (4), Dragasevic (7), Jud (6/4), Bräm (3), Morros, Lagerquist, Ruh (3), Leopold (2), Lioi (1), Mendonça (3). – St. Otmar: Zernovic/ (für 1 Penalty Perasic); Pendic (1/1), Lakicevic, Geisser (3), Ben Romdhane (4), Haas, Pietrasik (16/3), Kaiser (1), Gangl, Juric (3), Rojnica, Onamade. Bemerkungen: Pfadi ohne Osterwalder, Schönfeldt, Heer, Radovanovic, Freivogel und Hadj Sadok (alle verletzt), St. Otmar ohne Jurilj (krank). 20. Mendonça schiesst Penalty an die Latte. Zernovic hält Penaltys von Lioi (24.) und Jud (52.). 22. Wipf hält Penalty von Pendic. Vor dem Spiel wurden Roman Sidorowicz, Pascal Vernier, Fabrizio Pecoraro und Yannick Ott offiziell von Pfadi verabschiedet.

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

