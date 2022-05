Bevölkerungswachstum in Zürich – «Es hätte Platz für 650’000 Menschen» Die Stadt Zürich hat so viele Einwohnerinnen und Einwohner wie noch nie. Expertinnen und Experten über die Gründe, die Folgen – und den Dichtestress. Martin Huber

Die Überbauung Lochergut im Kreis 4 im Jahr 1966. Damals hatte die Stadt ähnlich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie heute. Foto: Keystone/Photopress-Archiv

Jetzt ist der Rekord also geknackt: Zurzeit zählt die Stadt 440’181 Einwohnerinnen und Einwohner, so viele wie noch nie.

«Ungebrochene Attraktivität»

Christian Schmid, Stadtforscher und Soziologieprofessor am Architektur-Departement der ETH Zürich, führt das Bevölkerungswachstum in Zürich auf die «ungebrochene Attraktivität urbaner Räume» zurück. Seit den 1990er-Jahren ziehe es immer mehr Familien in den urbanen Raum, wo sie ein Angebot vorfänden, das ihnen im ländlichen oder kleinstädtischen Rahmen fehle.