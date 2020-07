Pfadi im Europacup – Es hätte schlimmer kommen können Für die erste Runde der neuen European League erwischen die Winterthurer ein gutes Los. Sie treffen auf Handball Esch aus Luxemburg. Urs Stanger

Im letzten Europacupspiel in der Axa-Arena im November 2019 unterlag Pfadi knapp Bjerringbro-Silkeborg mit Europameister Michael Knudsen und Weltmeister Nikolaj Markussen. Deuring Photography

Die schwersten Gegner, jene aus Deutschland, Dänemark oder Schweden, waren schon vor der Auslosung auf der Strecke geblieben. Denn um Reisen zu limitieren, teilte die EHF, der europäische Verband, die 30 Mannschaften in drei geographische Gruppen ein. Damit entfielen für Pfadi die grossen Konkurrenten aus dem Norden ebenso wie unangenehme Destinationen im Osten.

In der Westgruppe waren die Fivers Margareten bei Wien, PAUC aus Aix-en-Provence, Belenenses aus Lissabon sowie Handball Esch die möglichen Gegner Pfadis. Auf den HC Kriens-Luzern konnten die Winterthurer nicht treffen, da Begegnungen innerhalb eines Landes vorgängig ebenfalls ausgeschlossen worden waren.

Gegen Handball Esch müsste Pfadi als Favorit antreten. Zu unterschätzen ist Luxemburgs Meister allerdings nicht. In den letzten zwei Jahrzehnten war Esch Stammgast im Europacup. 2013 stiess man in den Final des Challenge Cups vor und in der vergangenen Saison scheiterte man in der zweiten Runde des EHF-Cups knapp an Azoty Pulawy, einem respektabel guten Team aus Polen. Zum zweiten Mal in ihrer langen Europacupgeschichte treffen die Winterthurer auf eine Mannschaft aus Luxemburg: 1997 setzten sie sich in der Qualifikation zur Champions League deutlich gegen Differdingen durch.

Kriens Luzern muss gegen Dubrava aus Kroatien, ein Teams aus der Heimat von HCK-Trainer Goran Perkovac, antreten. In der hochklassigsten Begegnung der ersten Runde stehen sich der Bundesligist Melsung, der ehemalige Club von Pfadis Roman Sidorowicz, und Bjerringbro-Silkeborg gegenüber. Gegen die Dänen war Pfadi letzten November im EHF-Cup ausgeschieden. Neun Vereine, darunter Andy Schmids Rhein Neckar Löwen, die Füchse Berlin oder Montpellier, sind für die zwei Qualifikationsrunde im September gesetzt

Fünf Clubs verzichteten

Fünf Mannschaften, die hätten teilnehmen können, verzichteten aus finanziellen Gründen oder wegen Corona auf einen Start zur European League (den vormaligen EHF-Cup). Dazu gehören Schwergewichte wie der Bundesligist Hannover-Burgdorf oder Logrono aus Spanien. Für Hannover rückte Melsungen nach.

Seit 2011 haben die Winterthurer jede Saison am EHF-Cup teilgenommen, zweimal davon erreichten sie (zudem als erstes Schweizer Team) die Gruppenphase dieses zweithöchsten Europacups. Die Krienser treten nach 20174 und 2017 zum dritten Mal auf dieser Stufe an. Nach den Absagen anderer Clubs wurde ihr Gesuch für ein Upgrade vom European Cup (ehemals Challenge Cup) in die European League bewilligt. Um den Europacup finanziell stemmen zu können, lancierte der HCK ein Crowdfunding. Ziel ist es, 33 333 Franken hereinzuholen.

Die Kadetten Schaffhausen, die sich erfolglos um eine Wildcard für die Champions League bemüht hatten, geniessen für die zwei Qualifikationsrunden ein Freilos und sind, wie elf weitere Mannschaften, für die Gruppenphase der European League gesetzt. Diese wird 24 Teams umfassen und im Oktober beginnen.