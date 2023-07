Handball-Europacup – Es hätte unangenehmer kommen können Die Handballer von Pfadi Winterthur treffen in der Qualifikation zur European League auf Aguas Santas aus Portugal. Die Europacup-Reise der Yellow-Frauen führt nach Tschechien. Urs Stanger

Eduardo Mendonça, Pfadis Kreisläufer aus Portugal, wird im Europacup ein doppeltes Heimspiel bestreiten. Foto: Deuring Photography

Attraktiver, vor allem aber auch deutlich schwieriger hätte es werden können. Von den fünf Pfadi-Gegnern, die am Dienstag über die Mittagszeit in Wien bei der Auslosung zur Wahl standen, hätte der Bundesligist Hannover-Burgdorf fürs Publikum am meisten gezogen. Sportlich dagegen wäre er eine hohe Hürde gewesen, ähnlich wie Vardar Skopje, der nicht mehr so glänzende Champions-League-Sieger von 2017, oder auch Constanta aus Rumänien und die Slowenen von Trebnje.

Dann allerdings erwischten die Winterthurer Aguas Santas, den Fünften von Portugals Liga Andebol 1. «Von den fünf Gegnern ist das die Mannschaft, gegenüber der wir nicht unbedingt als schwächer eingestuft sind. Was unsere Chancen angeht, ist es der bestmögliche Gegner», erklärt Pfadi-Trainer Goran Cvetkovic. Er sei mit dem Los «natürlich zufrieden». Die Gruppenphase der European League, des zweithöchsten Europacups, bleibt erreichbar, portugiesischer Handball zieht fürs Publikum durchaus und die Reise in die 30 000 Einwohner grosse Stad in der Nähe von Porto ist, auch finanziell, gut zu bewältigen.

Cvetkovic hat Aguas Santas in der vergangenen Saison schon mal beobachtet. Wie im portugiesischen Handball üblich sei die Mannschaft «taktisch überlegt und spielerisch stark». Die drei treffsichersten Rückraumspieler sind mittlerweile zu Sporting Lissabon und Braga weitergezogen. Wie der Europacupgegner aktuell aufgestellt ist, wird in den kommenden Wochen in Erfahrung gebracht. Die Winterthurer können dabei auf einen «Spion» zählen: Eduardo Mendonça, ihr Kreisläufer aus Portugal.

Die beiden einzigen Qualifikationsspiele zur Gruppenphase der European League finden, zuerst in Portugal, am letzten August- und am ersten September-Wochenende statt – also noch vor Beginn der Meisterschaft in der Schweiz. «Wir müssen schon ganz am Anfang bereit sein», sagt Cvetkovic zur Saisonvorbereitung. Das Teamtraining beginnt am kommenden Montag in der Axa-Arena. Bis auf Aleksandar Radovanovic, der im Playoff-Halbfinal einen Kreuzbandriss erlitt, dürften alle Spieler einsatzbereit sein.

Yellows zweite Europacupsaison in Folge

In der vergangenen Saison traten die Handballerinnen von Yellow Winterthur zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder im Europacup an. Im ersten Einsatz scheiterten sie mit dem Gesamtskore von 47:48 sehr knapp an Michalovce, beide Partien wurden in der Slowakei ausgetragen. Diesmal erwischten sie ein Team aus Tschechien. In der 2. Runde des European Cups, des dritthöchsten Wettbewerbs, treffen sie auf Hazena Kynzvart, einen Club aus Bad Königswart nahe der Grenze zu Deutschland. Gespielt wird am 23./23. September und 30. September/1. Oktober, Yellow hat zuerst Heimrecht.

Yellow-Sportchef Matthias Müller äussert sich in einem Communiqué erfreut über das Los: «Dank der Spiele gegen Michalovce können wir die Stärke der Liga in etwa einschätzen. Nach dem knappen Scheitern wollen wir es dieses Mal besser machen und die nächste Runde erreichen. Aber dafür werden ohne Zweifel zwei Topleistungen nötig sein.» Die Winterthurerinnen waren für die Auslosung als Nummer 35 gesetzt, die Tschechinnen als Nummer 6. Hazena Kynzvart gab letzte Saison sein Debüt im Europacup, in den Achtelfinals schied man mit zwei Niederlagen gegen Gijon aus.

Vor einem Jahr bestritt Yellow (links Mina Vasic) beide Europacupspiele in der Slowakei und musste sich Michalovce nur um ein Tor geschlagen geben. Foto: Dimitri Costa

Urs Stanger ist Leiter der Sportredaktion der Zürcher Regionalzeitungen. Seit der zweitletzten Nationalliga-A-Saison des FC Winterthur arbeitet er im Journalismus. Mehr Infos

