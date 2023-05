Mein Bauch, dein Bauch, unser aller Bauch? Als Schwangere muss man sich so manche Sprüche anhören. Foto: Getty Images

Wie der Bauch und der Rest des Körpers aussehen, ist gemäss Gesellschaft weder Zufall noch Schicksal. Nein – jede Person trägt die alleinige Verantwortung dafür, wie ihr Körper aussieht. Und das ändert sich für die Öffentlichkeit komischerweise auch nicht, wenn sich in der weiblichen Körpermitte eine Kugel wölbt. Im Gegenteil. Was sich ändert ist, dass plötzlich alle nicht nur denken, sondern auch sagen dürfen, was sie von diesem «neuen» Körper halten.