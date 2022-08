Sarah Andres wurde als Baby illegal aus Sri Lanka in der Schweiz zur Adoption gegeben. Mit 33 fand sie mit viel Glück ihre leibliche Mutter. Was hat das mit ihr gemacht?

Sarah Andres wurde als Baby illegal aus Sri Lanka in der Schweiz zur Adoption gegeben. Mit 33 fand sie mit viel Glück ihre leibliche Mutter. Was hat das mit ihr gemacht?

Frau Andres, Sie kamen im Alter von sechs Wochen zu Adoptiveltern nach Langenthal. Vor gut drei Jahren dann trafen Sie in Sri Lanka Ihre leibliche Mutter. Wenn Sie an Heimat denken – was kommt Ihnen als Erstes in den Sinn?

Sri Lanka – ganz klar. Dort sind meine Wurzeln. Dort hat alles angefangen. Gleichzeitig weiss ich: Ich fühle mich auch hier in der Schweiz zu Hause.