10. Minute

Erster Schuss der Schweiz

Ana Maria Crnogorcevic hat das so wichtige Tor in Tschechien geschossen. Jetzt ist sie auch die erste Schweizerin, die sich in Thun an einem Torschuss versucht. Ihr Abschluss aus rund 18 Metern ist dann aber doch zu wenig druckvoll, um Goalie Barbora Votikova ernsthaft zu beschäftigen.