Leser antworten – Es ist die Raupe des Labkrautschwärmers Eine Leserin wollte wissen, was da für eine Raupe in ihrem Garten lebt – und ihre Frage konnte beantwortet werden.

Auffällig an der Raupe des Labkrautschwärmers sind die hellen Punkte und das rotgefärbte Analhorn. Foto: zvg

«Bei dieser Raupe handelt es sich jene des Labkrautschwärmers», schreibt Leser Bruno Binggeli aus Oberlindach. Gabi Reusser aus Düdingen hat kürzlich in ihrem Garten eine ihr unbekannte Raupe entdeckt. Sie suchte Hilfe bei der Leserschaft und fragte, um welche Art es sich handelt. Auch was aus dem braunen Tierchen mit den hellen Punkten dereinst werden wird, wollte sie wissen. Dass es sich hier um die Raupe des Labkrautschwärmers handelt, erkenne man «an den hellen Punkten und dem rotgefärbten, sogenannte Analhorn», schreibt Leser Martin Schnyder aus Ersigen. Die Raupe ernähre sich vorzugsweise vom Waldweidenröschen – und ihrem Namen entsprechend vom Labkraut. Wenn die Raupe sich zum Schwärmer entwickelt habe, erkenne man diesen an den 3.5 bis 4 cm langen olivgrünen und braunen Vorderflügel, dem hellem Mittelstreif und den roten Hinterflügeln, wie Leser Walter Blaser aus Laupen weiss. «Der Falter ist in Europa zwar weit verbreitet aber nicht häufig. Bei uns kommt er eher selten vor», ergänzt er. (apr)

