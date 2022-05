Was Persönlichkeiten zum FCW-Aufstieg sagen – «Es ist einer dieser Abende, die keine und keiner je vergisst» 13 Winterthurerinnen und Winterthurer aus Politik, Sport, Kultur und Wirtschaft erzählen, wie sie diesen denkwürdigen Abend, als der FCW in die Super League aufstieg, erlebt haben. Elisabetta Antonelli Urs Ellenberger Patrick Gut Thomas Münzel Gregory von Ballmoos

Michael Künzle, Stadtpräsident (Die Mitte)

Stadtpräsident Michael Künzle (Die Mitte). Foto: Enzo Lopardo

«Ich war am Samstagabend mit meiner Frau an der Gala des Casinotheaters. Praktisch jeder hatte das Handy unter dem Tisch und schielte auf die Resultate. Als der Aufstieg feststand, wurde applaudiert und gejubelt. Nach der Gala zogen wir zum Semper. Es ist einer dieser Abende, die keiner und keine, die dort waren, je vergisst – ein denkwürdiger Anlass, der gezeigt hat, welche Bedeutung dieser Verein für die Menschen hier hat. Der Aufstieg färbt auf die ganze Stadt ab und kann ihr richtig Schub verleihen. Natürlich bringt er auch zusätzliche Aufgaben mit sich, darüber werden wir in den kommenden Wochen informieren. Doch jetzt soll erst einmal gefeiert werden. Zum FCW habe ich eine Verbindung, seit ich nach Winterthur gekommen bin. Als ehemaliger Goalie des FC Kloten liegt mir der Fussball natürlich am Herzen, und ich gehe auch ab und zu zu den Spielen. Wichtig ist, dass der Club diese einmalige Vereinskultur in der Super League bewahren kann.» (eli)