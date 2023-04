Für Nils Conrad, Captain des HC Rychenberg, ist das Scheitern im Playoff-Halbfinal an Floorball Köniz nur schwer zu verdauen.

Unihockey in Winterthur

«Alles in allem war Köniz ein bisschen cleverer», sagt Nils Conrad (vorne).

Der HC Rychenberg war sehr nah dran, sich erstmals seit dessen erstmaliger Austragung vor acht Jahren für den Superfinal zu qualifizieren. Ausschlaggebend war letztlich, dass er in der Qualifikation ein um fünf Tore schlechteres Torverhältnis als Gegner Köniz aufwies und damit den Heimvorteil fürs Halbfinal verpasste, gab es in den sieben Partien doch lauter Heimsiege. Ein sichtlich niedergeschlagener Captain Nils Conrad gab nach der verlorenen Belle Auskunft.

Es war eine von A bis Z äusserst ausgeglichene Halbfinalserie. Jedes einzelne Spiel war eine ungemein knappe Angelegenheit. Jedes Mal waren es kleine Details, die am Ende über Sieg oder Niederlage entschieden. Insgesamt gab es von beiden Mannschaften relativ wenige Tore über die ganze Serie. Alles in allem war Köniz letztlich ein bisschen cleverer, nicht zuletzt auch im siebten Spiel.

Was gab in Ihren Augen den Ausschlag, dass Sie sich in der Belle geschlagen geben mussten?

Wir besassen im entscheidenden siebten Spiel ausreichend viele Chancen, um mindestens vier oder fünf Tore zu schiessen. Wir brachten dann aber leider lediglich deren zwei zustande. Mit dieser geringen offensiven Ausbeute ist es ausgesprochen schwierig, ja nahezu unmöglich, ein Spiel erfolgreich zu gestalten.