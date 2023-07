Nicole Reist aus Weisslingen – «Es ist es mir nicht mehr wert» – frisch gekürte Weltmeisterin hört auf Langdistanz-Velofahrerin Nicole Reist hat in Polen ihren fünften Weltmeistertitel geholt – und ist gleich darauf zurückgetreten. Sie wolle dem Sport nicht mehr alles unterordnen. Roger Meier

Nach dem fünften Weltmeistertitel und einem bösen Sonnenbrand ist Schluss: Nicole Reist hat ihren Rücktritt vom «Ultracycling» bekannt gegeben. Foto: Thomas Lüthi

Ausgelaugt, erschöpft, das Schambein gebrochen – als Nicole Reist am «Race Across America» nach zehn Tagen und 5000 Kilometern als Siegerin im Ziel ankam, konnte sie vor Schmerzen nicht mehr vom Rad steigen. Ein Teammitglied musste sie aus dem Sattel hieven.

Mit solchen Strapazen soll jetzt Schluss sein: Nach ihrem fünften Weltmeistertitel in Polen am Sonntag hat die 39-jährige Extremsportlerin ihren sofortigen Rücktritt vom «Ultracycling» bekannt gegeben. Sie habe «schon länger» mit dem Gedanken gespielt, aufzuhören, lässt sie sich in einer Medienmitteilung zitieren. Mit dem Sieg sei der richtige Moment gekommen.

Nicht mehr alles unterordnen

Am Montag am Telefon auf der Heimreise von Polen nach Weisslingen wird Reist konkreter. Sie sagt: «Ich bin nicht mehr bereit, dem Sport alles unterzuordnen.» Genau das sei auf ihrem Niveau aber die zentrale Voraussetzung.

Bis etwa 60’000 Franken kostet sie die Teilnahme an einem «Ultracycling»-Anlass, wie Nicole Reist im Podcast des «Landboten» verriet. Geld zu gewinnen, gibt es im Langdistanz-Velofahren nicht. Ihre Karriere hat sie mit ein paar Sponsoren und ihrer 100-Prozent-Anstellung als Hochbautechnikerin finanziert. Reist ging jeweils um 19 Uhr schlafen, trainierte nachts ab 2 Uhr im Luftschutzraum und ging um 5 Uhr morgens zur Arbeit. Das soziale Umfeld habe sich stets nach ihr richten müssen, sagt sie.

Ausserdem seien ihr die Gesundheitsrisiken unterdessen zu hoch. Über acht Tage sass die Extremsportlerin bei ihrem letzten Sieg in Polen im Sattel. Sie fuhr auf ungesperrten Strassen durch das halbe Land und legte dabei 3600 Kilometer und 33’100 Höhenmeter zurück. Geschlafen hat sie während des Rennens kaum.

An Armen und Beinen hat sie sich einen bösen Sonnenbrand eingefangen, vor Stürzen und Verletzungen ist sie diesmal für einmal verschont geblieben. «Ich hatte manchen Schutzengel», sagt Reist. Sie habe den Zeitpunkt ihres Rücktritts selbst bestimmen wollen – und nicht diktiert durch körperliche Beschwerden.

Die unfertige Geschichte

Mit Nicole Reist geht die erfolgreichste Langdistanz-Velofahrerin der Welt in Rente. In ihrer zwölfjährigen Karriere gewann sie jedes Rennen, an dem sie teilnahm. Fünfmal wurde sie Weltmeisterin bei den Frauen. Ein Erfolg bleibt ihr mit dem unerwarteten Rücktritt aber verwehrt: ein Sieg vor den besten Männern.

Mit einem solchen wolle sie ihre Geschichte am Race Across America 2024 «fertig schreiben», hat sie dem «Landboten» 2022 im Podcast gesagt. Heute sagt sie: «Es ist es mir nicht mehr wert.»

Roger Meier ist MAZ-Volontär beim Landboten. Er hat an der Uni Zürich Religionswissenschaft studiert und ist ausgebildeter Gymilehrer. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.