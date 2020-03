Samir Leuppi (rechts) am Eidgenössischen Schwingfest 2019 in Zug im Duell mit Philipp Schuler.

Samir Leuppi, was macht ein Schwinger in Zeiten, in denen man nicht normal trainieren und keine Wettkämpfe bestreiten kann?

Er versucht, das schöne Leben zu geniessen (lacht). Aber im Ernst. In der momentanen Situation ist es etwas schwierig, sich zu fokussieren. Man weiss nicht, wann es weitergeht. Zudem versuche ich, meine körperliche Form nicht zu verlieren, die ich mir im Winter aufgebaut habe.