Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz erklärt, warum ihn der wundersame Aufstieg der SPD in den Umfragen nicht wirklich erstaunt. Und was er vorhat, sollte er tatsächlich Kanzler werden.

Er sei «nicht überrascht, aber erfreut», dass es mit der SPD in den Umfragen nun aufwärtsgehe: Kanzlerkandidat Olaf Scholz.

Herr Scholz, wenn Sie Kanzler werden, würden Sie die Bundeswehr wieder in einen Einsatz wie in Afghanistan schicken?

Die Bundesrepublik muss in der Lage sein, sich an internationalen Einsätzen zu beteiligen – im Rahmen der Nato oder der EU, mit Mandat der Vereinten Nationen. Risiken und Chancen eines Einsatzes gilt es selbstverständlich vorher genau abzuwägen. Die Entscheidung, nach den Anschlägen vom 11. September 2001 auf das World-Trade-Center gegen al-Qaida vorzugehen, war richtig. Und es war ebenso richtig, zu versuchen, im Anschluss Afghanistan dabei zu unterstützen, staatliche Strukturen und eine Armee aufzubauen, die in der Lage ist, das eigene Volk zu beschützen und zu verteidigen. Dieser Ansatz ist, das gehört ausgesprochen, gescheitert – und das ist sehr bitter.