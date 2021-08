Seuzach im Cup gegen Yverdon – Es ist halt nicht GC Der FC Seuzach empfängt am Samstag in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups Yverdon-Sport aus der Challenge League. Ein Traumlos ist das nicht – und trotzdem ist es schwer, sich gut zu verkaufen. Urs Kindhauser

Für Seuzachs Captain Swen Kradolfer und sein Team ist der Cupmatch gegen Yverdon ein Höhepunkt, schon bevor die Saison beginnt. Foto: Urs Kindhauser

Yverdon ist gewiss nicht das Traumlos, das sich der FC Seuzach in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups erhofft hatte: Es sei «sicher eine gute Mannschaft», sagte Seuzachs Präsident Matthias Aeppli über den Aufsteiger in die Challenge League, der am Samstag (17 Uhr) auf den Rolli kommt, «aber es ist halt nicht GC».

Deshalb verzichtet Seuzach auf besondere Massnahmen – es gibt keine Zusatztribüne, ja nicht mal ein Covid-Zertifikat ist für den Eintritt erforderlich. Denn man rechnet nur mit ein paar Hundert Zuschauern. Ganz anders war das im September 2016, als eben GC zum Cup-Sechzehntelfinal in Seuzach antrat. Da war der Rolli ein «Stadiönli» für ein Volksfest vor 3500 Zuschauern. Die sahen ein kämpferisches Heimteam, das sich dem von Gianluigi Tami betreuten Team aus der Super League mit1:4 relativ knapp beugen musste.