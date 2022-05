Podcast zum Schweizer Fussball – «Es ist klar, dass sich Basel mit Alex Frei getroffen hat» Was hat St. Gallen vor dem Cupfinal falsch gemacht? Ist Mattia Croci-Torti der neue Stern am Trainerhimmel? Und was läuft da zwischen Alex Frei und dem FCB? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Es war am Wochenende so etwas wie der Aufstand der Randregionen. Über 10’000 Tessinerinnen und Tessiner im Wankdorf im Bern für den Cupfinal, über 8000 Menschen in Schaffhausen zum Spiel um den Aufstieg in die Super League gegen Aarau.

Klar, dass die beiden Spiele in der aktuellen Ausgabe unseres Podcasts Thema sind. Wobei Thomas Schifferle mit Blick auf den Verlierer des Cupfinals bereits in die Zukunft schaut. «St. Gallen muss sich grundsätzlich überlegen, wie es diese Mannschaft ausrichten wird», sagt er, «zum vierten Mal in Serie konnte der Club seine Saison nicht krönen. Und das zeigt einen Mangel an Entschlossenheit, Durchsetzungskraft und Siegermentalität.»

So funktioniert ein Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden Sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Oliver Gut fragt sich, ob sich die spezielle Vorbereitung der Ostschweizer nicht eher sogar negativ ausgewirkt hat: «Ich weiss nicht, ob die Idee, zwei Tage in Spiez zu übernachten, gut war. Mit dieser Symbolik, mit diesen Nächten im Hotel, in dem die deutsche WM-Mannschaft 1954 übernachtet hat, nimmt man sicher keinen Druck aus der Partie.»

Ausserdem diskutieren wir in der Sendung den Kampf gegen den Fall in die Barrage und den Aufstiegskampf in der Challenge League. Und wir diskutieren, was zwischen Alex Frei und dem FC Basel läuft. Der aktuelle Trainer des FC Winterthur ist als kommender FCB-Cheftrainer im Gespräch.

«Klar ist, dass sich Alex Frei mit FCB-Vertretern im Haus eines Basler Verwaltungsratsmitglieds getroffen hat», sagt Gut. «Aber klar ist auch, dass bis zum Saisonende in Winterthur nichts definitiv verkündet werden kann. Und dass David Degen seine Meinung auch mal kurzfristig ändern kann.»

Wann welches Thema besprochen wird

02:52 Cupfinal St. Gallen

21:12 Cupfinal FC Lugano

35:46 FC Basel - Grasshoppers

40:49 Barrage-Kampf Super League

47:59 Challenge-League-Aufstiegsrennen

53:33 Alex Frei zum FC Basel?

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.