Politdebatte in Winterthur – «Es ist lustvoll, mal eine SVP-Position einzunehmen» Von «woke» bis «politisch korrekt» packten die Veranstalter alle Reizthemen in die Debatte zwischen der SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr und dem NZZ-Redaktor Zeno Geisseler. Delia Bachmann

Der NZZ-Redaktor Zeno Geisseler (links) und die SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr (rechts) diskutierten in der Coalmine über Wokeness und Politverdruss. Die Debatte verlief deutlich gesitteter als zuweilen im Netz. Foto: Marc Dahinden

Die Debatten über korrektes Gendern, kulturelle Aneignung und politische Korrektheit erhitzen zuverlässig die Gemüter. Zumindest in den Kommentarspalten der (sozialen) Medien. Und manchmal schwappt der Hass auch in die echte Welt über, wie jüngst der abgesagte Gender-Tag in Stäfa zeigte. Dass es auch weniger aufgeregt geht, zeigte am Dienstag eine Veranstaltung der Neuen Helvetischen Gesellschaft (NHG). Unter dem knalligen Titel «Lustlos korrekt in die Zukunft? Politikverdrosssenheit und polarisierende Wokeness» lud diese zum Gespräch zwischen der SP-Regierungsrätin Jacqueline Fehr und dem NZZ-Redaktor Zeno Geisseler als bürgerlicher Gegenpol. Dieses ist Teil der Reihe zur Frage: «Ist die direkte Demokratie ermüdet?»