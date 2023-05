Der Winterthurer Nick Bühler begleitet Exit-Mitglieder in den Freitod und berät Sterbewillige. Im Interview spricht er über Grenzfälle, das Schöne an seinem Beruf und Suizidprävention bei Exit.

Herr Bühler, mit Exit begleiten Sie Menschen in den Freitod. Ein ungewöhnlicher Beruf – was wollten Sie als Kind werden?

Ganz ursprünglich wollte ich Pilot werden. Wie das aber meistens so ist, wenn man auf dem Boden der Realität ankommt, verflog dieser Wunsch in der Pubertät. Als Quereinsteiger in die Pflege habe ich dann gemerkt, dass ich Freude an der Arbeit mit Menschen habe. Meine Erfahrung in der Psychiatriepflege bildet nun die Grundlage für meine Arbeit bei Exit.