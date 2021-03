Recycling in Winterthur – «Es ist richtig, die Leute immer wieder zu erinnern» Maag-Recycling-Chefin Judith Maag findet es richtig, dass die Stadt der Bevölkerung erklärt, wie man Karton richtig bündelt. Elisabetta Antonelli

Judith Maag spürt im Betrieb noch nichts von den strengeren Kartonentsorgungsregeln der Stadt. Foto: PD

Sie verstehe es «extrem gut», dass die Stadt über die Regeln der Kartonentsorgung informiert, sagt Judith Maag, die den gleichnamigen Recyclingbetrieb führt. Es sei wichtig, die Bevölkerung immer wieder daran zu erinnern. Auch wenn es dafür Kritik gibt. «Für die Belader ist es einfacher, angenehmer und bequemer, ein Bündel zu packen, das geschnürt ist.» Das spare Zeit und ist somit auch günstiger für die Steuerzahler.

«Mogler gibt es immer, doch die allermeisten Leute wollen es richtig machen.» Judith Maag, Geschäftsleiterin Maag Recycling

Maag ist überzeugt, dass es für die Bevölkerung am einfachsten ist, den Karton vor der Haustür entsorgen zu können, also per «Hol-Sammlung». Anders ist es etwa beim Glas: Das muss an eine Sammelstelle gebracht werden. «Deshalb sind solche Kampagnen extrem wichtig», sagt sie. Mit der Zeit vergesse man eben, wie der Karton richtig zu entsorgen sei, oder man ziehe um und muss die Regeln erst kennen lernen.