Grosse Umfrage in Parlamenten – «Es ist so viel Hass da» – 5 Politikerinnen und Politiker erzählen, wie sie bedroht werden Hunderte Männer und Frauen von SP bis SVP in Schweizer Räten werden übelst beschmipft oder mit dem Tod bedroht. Die Daten sind so erschreckend wie die Aussagen.

«Wir werden dich an einen Fleischhaken hängen und ausbluten lassen.»

«Man sollte dich durchvögeln. Dein Mann sollte besser ins Puff.»

«Nicht mal die Wölfe würden dich fressen, weil du so stinkst.»

Solche Sprüche müssen sich Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der Schweiz anhören – auf Ebene Gemeinde, Kantone und Bund. Die Angriffe kommen von Bürgern – hauptsächlich Männern, per Mail, Brief, Telefon, über die sozialen Medien oder direkt auf der Strasse. Aber auch innerhalb ihrer Parlamente erleben die Politikerinnen und Politiker schweizweit persönliche Verletzungen, so etwa Beleidigungen wegen ihrer politischen Voten, Sexismus oder Mobbing. Von ihren eigenen Ratskolleginnen und Ratskollegen also.

Viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier, mit denen der Recherchedesk für die Umfrage persönlich gesprochen hat, berichten von anonymen Briefen an ihre Privatadresse. Von Beleidigungen und Beschimpfungen, von Morddrohungen, oftmals sehr konkret. Während einige wie die Wiler Stadtparlamentarierin Meret Grob ihre privaten Kontaktdaten daraufhin von den öffentlichen Websites entfernen lassen, entscheiden sich andere bewusst dagegen.

Die Berner SP-Grossrätin Meret Schindler etwa erhielt vor sechs Jahren einen derart bedrohlichen Brief, dass sie sich seither Gedanken macht, wenn ein Brief ohne Absender im Briefkasten ist, wie sie im Gespräch sagt. Nicht nur bezeichnete der anonyme Schreiber, der den Brief mit «ein Liebhaber» unterzeichnete, sie als «Saupack» und «verwöhntes Luder», er drohte ihr auch explizit Gewalt an. Trotzdem wolle sie weiter im Telefonbuch und auf der Website des Kantons Bern stehen: «Ich bin schliesslich Bürgervertreterin und will für diese erreichbar sein.»

Die Polizei hat Schindler unter anderem geraten, Briefe ohne Absender jeweils mit Handschuhen zu öffnen, damit sich bei Drohungen oder Beleidigungen allfällige Fingerabdrücke finden liessen. Gelegentlich bemühe sie sich deshalb, Briefe nicht zu berühren. Geholfen hat ihr auch, dass man ihr seit dem Vorfall einen Polizeibeamten als direkte Ansprechperson zur Seite gestellt hat, an den sie sich nun direkt wenden kann, wenn etwas ist. «Nur schon das Wissen, dass ich ihn anrufen könnte, hilft mir sehr», sagt die Berner Grossrätin.

Auch ein Zürcher SVP-Kantonsrat, der anonym bleiben will, geht bei gravierenden Vorfällen jeweils zur Polizei. «Das ist für mich selbstverständlich. Sie ist dafür zuständig, sie kann die Gefährdung besser beurteilen als ich.» Im bisher heftigsten Brief habe man ihm den Tod gewünscht – ausgeblutet am Fleischhaken. Um die Drohung zu verdeutlichen, schickte man dem Kantonsrat eine Gewehrpatrone im Couvert mit. «Ich erzählte meiner Frau erst davon, als das Material vom forensischen Institut ausgewertet war. Ich wollte nicht, dass sie sich zu grosse Sorgen macht.» Ausfindig machen konnte man den Absender nicht.

Der SVP-Parlamentarier haderte mit dem Entscheid, ob diese Geschichte an die Öffentlichkeit soll. Er will potenzielle Neuparlamentarier nicht abschrecken. «Es ist wichtig, dass sich so viele Leute wie möglich für politische Ämter engagieren.»

Auch Baptiste Hurni hat lange gezögert, seine Geschichte öffentlich zu machen. Er sagt, man brauche in der Politik jede und jeden. Einmal eingestiegen, müsse man mit Kritik umgehen können – und bis zu einem gewissen Grad auch mit Anfeindungen. Doch alles hinnehmen müsse man nicht. Als Nationalrat sei er plötzlich schweizweit bekannt gewesen. Exponierter. Doch es gebe eine Grenze des Erträglichen. Des Zumutbaren.

Der Recherchedesk von Tamedia hat mit etwa 40 Personen direkt über ihre Erfahrungen gesprochen. Einige von ihnen äusserten grosse Bedenken, konkrete Vorfälle öffentlich anzusprechen. Mit ein Grund: Sie wollen nicht als Opfer gebrandmarkt werden. Und vor allem: Dass ihre Politik angesichts der berichteten Vorfälle vergessen geht.

Persönliche Verletzungen erleben viele Parlamentarierinnen und Parlamentarier schweizweit. Doch die anonyme, nicht repräsentative Tamedia-Umfrage legt nahe, dass Frauen öfter betroffen sind.

Wenn man die Antworten um die Faktoren Partei, Region und Parlamentsstufe korrigiert, zeigt sich, dass es 50 Prozent wahrscheinlicher ist, dass eine weibliche Teilnehmerin eine Verletzung erlebt als ein männlicher.

Im Gegensatz zu Männern sind Frauen sehr oft mit Sexismus konfrontiert. Etwa seitens Bürger, die Parlamentarierinnen mit abfälligen Kommentaren über ihr Äusseres zu diskreditieren versuchen. Viele berichten in der Umfrage aber auch von Ratskollegen, die ihnen als Frauen weniger zuhören, sie nicht ernst nehmen, abfällige Kommentare machen.

Junge Frauen könnten aus der Politik aussteigen

Für Martine Docourt, SP-Kantonsrätin in Neuenburg, ist das Alltag. Seit Mai ist die 44-Jährige Präsidentin des Neuenburger Kantonsrats. Sie will in dieser Funktion genau diese Probleme ansprechen. «Ich weiss, dass Politik ein Machtspiel ist. Ich habe keine Mühe damit, wenn mich jemand für meine Politik angreift. Aber Frauen und junge Personen werden häufig auch persönlich angegriffen», sagt Docourt. Als Fraktionsvorsitzende war Docourt zweimal schwanger. Daraufhin hätten ihr Ratskollegen geraten, doch weniger Politik zu machen. Ihr gratuliert, weil sie angeblich nicht so stark zugenommen habe. Die häufigen Kommentare von älteren Männern könnten gerade jüngere Frauen einschüchtern, sagt Docourt. «Sie verlassen dann unter Umständen frühzeitig die Politik. Das müssen wir verhindern.»

Mehrere Frauen schreiben in der Umfrage aber auch von klar übergriffigen Situationen in ihren Parlamenten. Von Händen auf ihren Knien, von unangebrachten Liebesbriefen und Geschenken in den privaten Briefkästen oder von Komplimenten, die ihnen ins Ohr geflüstert werden. Eine 30-jährige Politikerin der Grünen aus der Westschweiz, die anonym bleiben will, erzählt am Telefon, wie sie systematisch angefasst werde. «Nicht auf eine sexuelle Art und Weise, aber immer zu lange. Am Arm, an der Schulter, an der Hand – das ist extrem unangenehm.» Bisher habe sie es nicht geschafft, sich dagegen zu wehren. «Ich erstarre in diesen Situationen leider komplett.»

Wir haben die Parlamentarierinnen und Parlamentarier gebeten, sich an den für sie verletzendsten Vorfall zu erinnern. Und sie gefragt: «Warum, glauben Sie, wurden Sie zum Ziel des Angriffs?» Die Mehrheit, nämlich 346 von 549 Teilnehmenden, die mindestens einen Angriff meldeten, begründeten dies mit ihrer politischen Haltung. Als andere Gründe wurden das Geschlecht, das Alter, die ausländische Herkunft oder die sexuelle Orientierung genannt.

Andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier berichten in der Umfrage von Diskriminierung aufgrund ihrer Herkunft. Die Berichte gehen von subtilen Sprüchen bis hin zu klar rassistischen Äusserungen. Bei manchen Parlamentariern kommen die Diskriminierungen gar aus der eigenen Partei.

Wie die Umfrage zeigt, wendet die Mehrheit der Parlamentarierinnen und Parlamentarier auf Stufe Gemeinde circa vier Stunden pro Woche für ihr politisches Amt auf, auf Stufe Kanton sind es acht Stunden und auf Stufe Bund mehr als zwei Tage. Ihr Engagement ist freiwillig. Viele sagen dann auch im persönlichen Gespräch, sie machten es für die Gesellschaft. Für ihre Gemeinde, ihren Kanton, ja oft sagen sie: die Schweiz.

«Es sind weniger die Sprüche an sich, die mich treffen», sagt die Herisauer FDP-Einwohnerrätin Karin Jung. «Die sind einfach unangenehm. Was mir vielmehr zu denken gibt: Ich und wir alle im Einwohnerrat leisten ja doch viel Einsatz für die Gemeinde – und dann das.» Jung spricht von einem «Wäfelen von der Seitenlinie» – insbesondere von Leuten, die sich politisch niemals engagieren würden. «Es braucht Leute, die sich für ihr Daheim und ihre Gemeinde einsetzen, und wenn man das macht, erwartet man eine gewisse Wertschätzung.»

Kürzlich, sagt die Herisauer Einwohnerrätin, seien Gesamterneuerungswahlen angestanden. Für die Liste der FDP hätten sie neben den sechs Bisherigen zehn neue Kandidatinnen und Kandidaten gesucht. «Dafür haben wir hundert Personen angefragt. Hundert!», sagt Jung. «Der meistgenannte Grund für die Absagen: ‹Das tue ich mir doch nicht an!› Ich verstehe diese Leute: Denn dieses Angehässelt-Werden ohne jegliche Wertschätzung geht nicht.»

Von 2054 Parlamentarierinnen und Parlamentariern gab knapp ein Drittel in der Umfrage an, dass die Anerkennung ganz oder teilweise fehlt. Besonders Politikerinnen und Politiker auf Stufe Kanton und in mittleren Gemeinden nehmen die Wertschätzung als tief wahr.

«So wenig Wertschätzung, so viele blöde Kommentare, eigentlich ist es eine Katastrophe!», schreibt eine Parlamentarierin. Und eine andere: «Ein Tick Wertschätzung wäre schon schön.»

Zur grossen Parlamentsumfrage Anfang Jahr führten der Recherchedesk und das Datenteam von Tamedia eine dreisprachige anonyme Umfrage bei den gut 20’000 Parlamentarierinnen und Parlamentariern in der Schweiz durch. Rund 10’000 der Parlamentarier konnten wir über ihre persönliche E-Mail-Adresse direkt anschreiben. Diese Adressen haben wir aus öffentlich zugänglichen Quellen gesammelt oder direkt von den Gemeinden erhalten. Wo dies nicht möglich war, haben wir die jeweiligen Gemeindesekretariate gebeten, den Umfrage-Link an ihre Parlamentarierinnen und Parlamentarier weiterzuleiten. Die Umfrage enthielt 38 Teilfragen. Insgesamt haben mehr als 2300 Parlamentarierinnen und Parlamentarier an der Umfrage teilgenommen, 2054 davon haben den Fragebogen vollständig ausgefüllt. Da nicht alle angeschriebenen Personen den Fragebogen ausgefüllt haben, ist die Umfrage nicht repräsentativ. Die Ergebnisse lassen sich also nicht ohne weiteres auf sämtliche Parlamentarierinnen und Parlamentarier in der Schweiz hochrechnen. (pat/sir) Haben Sie einen vertraulichen Tipp für uns? Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie mit uns sicher und anonym Kontakt aufnehmen.

