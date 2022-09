Einweihung Dorfzentrum Neftenbach – «Es ist super geworden» – so kommt das neue Zentrum bei der Bevölkerung an Am Samstag wurde das neue Neftenbacher Dorfzentrum eingeweiht. Über den Pumptrack freuten sich die Anwesenden, das Kunstwerk «Zeitgenossen» vermisste niemand. Fabienne Grimm

Das neue Dorfzentrum in Neftenbach lockte trotz Regenwetter viele Leute an. Foto: Madeleine Schoder

Der Nieselregen hat gerade eben aufgehört und langsam, aber sicher trudeln die Menschen vor dem Neftenbacher Gemeindehaus ein. Es ist kurz nach 14 Uhr, in der Luft liegt der Duft von Raclettekäse und Oregano. Die Mitarbeitenden in den Foodtrucks stehen warm eingepackt in den Startlöchern. Doch die Menschen haben sich nicht nur im Dorfzentrum versammelt, um Momos oder Pizza zu probieren. Es gibt auch etwas zu feiern: Zwei Jahre nach Beginn der Planungsphase kann an diesem Samstag das neue, aufgewertete Dorfzentrum eingeweiht werden. Ein «sportlicher Zeitplan», wie Liegenschaftsvorsteher Peter Meier (GLP) später sagen wird.