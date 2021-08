Winterthurer in Griechenland – «Es ist unerträglich heiss hier» Viele Griechinnen und Griechen aus dem Raum Winterthur, die derzeit in ihrem Heimatland in den Ferien sind, sind zwar hohe Temperaturen gewohnt. Doch die aktuelle Hitzewelle sei extrem, sagen sie. Thomas Münzel

Beim alten Hafen in der griechischen Stadt Thessaloniki: In den letzten Tagen war es hier tagsüber selten unter 40 Grad warm. Foto: Esther Michel

«In Winterthur wäre es jetzt sicher angenehm kühl», sagt Maria Rigaki am Telefon und lacht. Die Präsidentin des Griechischen Elternvereins Winterthur ist momentan in Thessaloniki in den Ferien. Und leidet. «Tagsüber war es in den letzten Tagen immer über 40 Grad heiss», sagt Rigaki. Nachts sinke die Temperatur nie unter 30 Grad. «Ohne die Klimaanlage hält man das nicht aus.»

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Entweder sei man während des Tages nur im Haus oder am Strand. In der Innenstadt könne man sich bei solch aussergewöhnlich hohen Temperaturen auf jeden Fall nicht aufhalten. Sie habe zwar schon einiges erlebt in Sachen Hitzewellen, sagt Rigaki. Aber das sei nun aufgrund der Dauer wirklich extrem.