Onkologe aus Winterthur im Interview – «Es ist unglaublich, wie zäh diese Krebszellen sind» Am Freitag starten die Tumortage in Winterthur. Der Mitbegründer und Leiter der Onkologie am Kantonsspital erzählt von den neusten Therapien gegen Krebs und wagt eine düstere und eine optimistische Prognose. Tanja Hudec

Miklos Pless, Leiter der Klinik für Medizinische Onkologie und Hämatologie am KSW. Foto: Madeleine Schoder

Der diesjährige Weltkrebstag widmete sich den noch immer bestehenden Versorgungslücken. Am Freitag starten in Winterthur die Tumortage – ein Kongress für Betroffene und deren Angehörige. Miklos Pless, Leiter der Onkologie am Kantonsspital Winterthur, hat die Veranstaltung vor 16 Jahren ins Leben gerufen. Im Interview blickt er zurück auf zwei aussergewöhnliche Jahre in der Krebsbehandlung und in die Zukunft, in der künstliche Intelligenz alles auf den Kopf stellen könnte.