Reportage aus Mali – Es ist unser Land In Mali sind sich viele einig: Solange die Franzosen da sind, wird nichts besser. Sie jubeln lieber den Putschisten zu. Bernd Dörries aus Bamako

Einen Tag nach dem Putsch in Mali Mitte August 2020: Soldaten lassen sich in den Strassen der Hauptstadt Bamako feiern, Präsident Ibrahim Boubakar Keïta hat ausregiert. Foto: Hadama Diakite (EPA/Keystone)

Der Tour de l’Afrique sieht ein wenig so aus, als sei ein kleines Privatprojekt ausser Kontrolle geraten, so, als habe der Bauherr mehrfach die Stile gewechselt, vielleicht auch die Idee. Hände halten eine Weltkugel, Anleihen an den Baobab-Baum sind erkennbar, ineinander verschlungene Linien. Ganz oben endet alles mit einer Leuchtreklame in Form des afrikanischen Kontinents.