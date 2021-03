Kommentar zum Saisonschluss – Es ist zäh – und der EHCW bleibt zäh Die Winterthurer halten sich trotz vielen Misserfolgen in der Swiss League tapfer. Das verlangt Respekt. Aber das reicht auf Dauer nicht. Meinung Urs Kindhauser

EHCW-Goalie Damian Stettler unter Beschuss: ein typisches Bild für den EHCW der abgelaufenen Saison. Foto: Madeleine Schoder

Immer wieder mal kommt ein Sportunternehmen an einen Wendepunkt. Beim EHCW war der Aufstieg in die Nationalliga B vor sechs Jahren einer, nachdem man sich an der Spitze der 1. Liga jahrzehntelang relativ bequem eingerichtet hatte. Es braucht Mut, in fremde Gewässer zu segeln. Ähnlich wars beim Wechsel von Markus Studer als Cheftrainer zu Michel Zeiter und vor einem Jahr zum Finnen Teppo Kivelä, den hier niemand kannte.

Der Sprung ins Unbekannte ist im Sport schnell gemacht, sei es nur aus Übermut oder Selbstüberschätzung. Viel wichtiger als der Sprung selber aber ist es, aus den gemachten Erfahrungen den optimalen Nutzen zu ziehen. Diese Erfahrungen hat man nach einem Jahr zweithöchste Spielklasse weggeworfen, indem man Studer entlassen hat. Zeiter hat seine eigenen Erfahrungen sammeln müssen, konnte dann aber nicht die Schlüsse ziehen, die zum Erfolg geführt haben, bei zunehmender Konkurrenz im Kampf um die Playoff-Plätze.