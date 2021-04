Abo Trainer Ralf Loose verlängert beim FCW Der Cup bleibt die letzte Chance

In der Liga ist der FCW tief abgerutscht. Aber noch bietet sich ihm im Cup eine Chance, die Saison entscheidend aufzuwerten. Am Dienstag spielt er den Viertelfinal in Aarau. Und klar ist jetzt: Ralf Loose bleibt Trainer in Winterthur.