Stadtporträt Modena – Es (k)lebe der Fussball Bald ist WM in Katar. Und damit auch wieder Panini-Zeit. Besuch in Modena, der Heimat der Sammelbildli. Christian Schreiber

Panini-Bildli-Päckchen aus den frühen 1990ern: Der stilisierte Fallrückzieher des Spielers Carlo Parola ziert noch heute die Sammel-Alben. Foto: Christian Schreiber

Ronaldo, Messi, Shaqiri – sämtliche Fussballstars haben sich schon Wochen vor der Weltmeisterschaft in Italien eingefunden. Weit weg von Katar. In der Provinz. In Modena, der 190'000-Einwohner-Stadt in der Poebene.