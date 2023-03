Russische Oligarchengelder – «Es knistert» – Schweizer Botschafter in den USA warnt vor steigendem Druck Jacques Pitteloud bestätigt erstmals, dass sich das Bild der Schweiz in den USA ändert. Er mahnt, nun rasch zu handeln. Ein Parlamentarier sieht wegen der Russland-Politik einen Sturm auf die Schweiz zukommen. Fabian Fellmann aus Washington

«Es lohnt sich zu handeln, bevor das die Politik erreicht»: Der Schweizer Botschafter in Washigton, Jacques Pitteloud. Foto: Yvain Genevay

Erstmals bestätigt Jacques Pitteloud, Schweizer Botschafter in den USA, dass auch er in Washington Kritik wahrnimmt, die dem Land gefährlich werden kann: «Es ist ganz klar, und das haben wir in den vergangenen zwei Wochen gespürt, dass das Image der Schweiz gewisse Risse und Kratzer bekommen hat, dass wir zunehmend wieder kritisiert werden, nicht nur in der angelsächsischen Presse, sondern auch in Europa.»