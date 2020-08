Erster Schultag im neuen Schulhaus – «Es kommt mir vor wie ein Krankenhaus» Neues Schulhaus, neue Kameradinnen und Kameraden: Zu Beginn des Schuljahres sagen Fünft- und Sechstklässler aus Neftenbach, warum sie darüber nicht nur begeistert sind. Dagmar Appelt

Schulanfang im neuen Modulschulhaus: Jill Wyer mit ihrer gemischten 5./6. Klasse, die aus 23 Schülerinnen und Schülern besteht. Foto: Marc Dahinden

Es ist kurz nach 8 Uhr am Montagmorgen. Der Beginn des neuen Schuljahrs im neuen Modulschulhaus steht vor der Tür. 46 Schülerinnen und Schüler stampfen die metallene Gittertreppe hinauf, die an der Aussenfassade des Schulhauses angebracht ist. Es regnet in Strömen. Vorbei am Bibliothekseingang im Parterre und am Hort im ersten Stock steuern sie schwatzend auf den zweiten Stock zu, wo sie künftig gemeinsam mit ihren beiden Lehrerinnen den Lehrplan 21 durchpauken werden.