Nach Stichwahl gegen Friedrich Merz – Armin Laschet wird neuer CDU-Chef Auf einem digitalen Parteitag haben 1001 Delegierte ihren neuen Vorsitzenden gewählt. Es ist ein Mann der politischen Mitte. UPDATE FOLGT

Folgt auf Kramp-Karrenbauer an der CDU-Spitze: Armin Laschet. Keystone

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet soll als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer neuer CDU-Chef werden. Der 59-Jährige setzte sich am Samstag auf dem digitalen CDU-Parteitag in einer Stichwahl gegen Ex-Unionsfraktionschef Friedrich Merz durch. Auf Laschet entfielen 521 Stimmen, auf Merz 466. Die Entscheidung muss noch formal per Briefwahl bestätigt werden.

«Ich bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, ich bin Armin Laschet – und darauf können Sie sich verlassen», sagte der neue CDU-Chef am Samstag bei seiner Bewerbungsrede. Es gehe bei der Wahl darum, wem die Menschen vertrauen könnten.

Laschet präsentierte sich als regierungserfahrener Ministerpräsident und Mann der politischen Mitte. «Wir müssen Klartext sprechen, aber nicht polarisieren», sagte der Ministerpräsident. Politiker müssten integrieren können und die Gesellschaft zusammenhalten. «Das ist harte Arbeit», sagte Laschet. Dafür müssten sie den Menschen zuhören und auch Kompromisse suchen.

«In der Mitte stark bleiben»

Er stellte auch seine eigene Regierungsarbeit in den Mittelpunkt seiner Bewerbungsrede – und grenzte sich damit auch von seinen Mitwebern ab, dem früheren Unionsfraktionschef Friedrich Merz und dem ehemaligen Umweltminister Norbert Röttgen. Vertrauen werde einem nicht geschenkt, die müsse man sich erarbeiten. «Dafür reichen nicht markige Worte, schöne Worte.» Er denke bei der Vereinbarkeit von Ökonomie und Ökologie daran, dass er den Kohleausstieg mit verhandelt habe. In Nordrhein-Westfalen habe er ein Digitalministerium geschaffen, sein Land setze auf Null Toleranz gegen Rechtsbruch und Kriminalität.

«Wir werden nur gewinnen, wenn wir in der Mitte der Gesellschaft stark bleiben», sagte Laschet. Er trete mit Gesundheitsminister Jens Spahn als Team an. Beide wollten alles tun, «um den Wählern der Mitte ein überzeugendes Angebot zu machen».

afp/sz