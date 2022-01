Verlauf der Omikron-Welle – Es läuft besser als im Best-Case-Szenario Obwohl die Covid-Fallzahlen immer noch steigen, geben die Experten für die Intensivstationen Entwarnung. Ein verfrühter «Freedom Day» würde jedoch Schaden anrichten. Markus Brotschi

Die Bettenstationen in den Spitälern müssen in den nächsten Wochen nach wie vor mit mehr Covid-Patientinnen und -Patienten rechnen. Foto: Gaëtan Bally (Keystone)

Zurzeit stecken sich in der Schweiz täglich rund 100’000 Menschen mit dem Coronavirus an, schätzen die Experten des Bundes. Das sind dreimal mehr, als mit den Tests entdeckt werden. Und der Höhepunkt der Omikronwelle sei noch nicht erreicht. Dennoch hat sich die Lage in den Spitälern in den letzten Wochen entspannt. Die Zahl der Spitaleintritte habe sich in der Schweiz fast völlig entkoppelt von den Fallzahlen, sagte Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Dienstag. Diese Entwicklung sei nicht zu erwarten gewesen.