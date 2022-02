Erste Zürcher Bar-Tour ohne Auflagen – Es liegt etwas in der Luft – und es ist kein gefährliches Aerosol Wie geht es in den Bars zu und her, ganz ohne Maske und ohne Zertifikat? Eines ist klar: «Dielsdorf» muss man brüllen, und bereit für Saunabesuche sind wir noch nicht. Jean-Marc Nia Ela Çelik Fotos

Das Wetter ist zweitrangig. Foto: Ela Çelik

Die ersten Tropfen fallen um 20.15 Uhr. Die Lufttemperatur ist um diese Zeit noch bedrohlich warm – und die Kombination von Böen und dunklem Himmel lässt Gewitter befürchten. So schlimm wird es dann doch nicht. Aber der Regen würde fallen. Und zwar genau dann und in Strömen, als wir aufbrechen, um den Puls in den Zürcher Bars und Strassen zu fühlen. Am ersten Freitagabend ohne Corona-Auflagen.



Shop-Ville, 21 Uhr – «Corona geht unter»